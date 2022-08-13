İzmir açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.08.2022 10:12
İzmir açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.

Ekip, can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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