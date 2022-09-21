İzmir'de dron destekli trafik denetimi

İzmir'in Dikili ilçesinde emniyet ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Şehit Sami Akbulut Caddesi'nde dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında, emniyet kemeri kullanımı, hız ve şerit ihlalleri, hatalı dönüşler tespit edildi.
Kural ihlalinde bulunan 72 sürücüye cezai işlem uygulandı.
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