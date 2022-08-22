Haşema ile havuza girmek isteyen kadını engelleyenler hapis cezası ile yargılanacak

İzmir'in Dikili ilçesinde geçtiğimiz yıl haşema ile havuza girmek isteyen kadını engelleyen site yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yaşanan olay ile ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, kadını engelleyen site yöneticileri, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebi ile yargılanacak.

Olay, 3 Ağustos 2021 günü ilçeye bağlı Kabakum Mahallesi'nde bulunan Doktorlar ve İşadamları Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Eyüp Sultan'da özel bir şirketin bilişim teknolojileri müdürü olarak çalışan Harun Çetin, Dikili'de bulunan firmasındaki işler nedeniyle 1 ay boyunca ilçede kalmak için siteden yazlık villa kiraladı. Kaldıkları evin hemen yanında bulunan ve tüm sitenin kullanımına açık olan havuza, tesettür mayosu olarak bilinen haşema ile girmek isteyen Harun Çetin'in eşi Tuğçe Çetin, burada site yönetimi tarafından engellendi. Haşema ile havuza girmenin site yönetim tarafından alınan karar ile yasaklandığını ileri süren kişiler, havuzun yanında bulunan 'yasak tabelasını' delil gösterdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan olay üzerine konuyu site yönetimi ile konuşmak, alınan kararın insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu belirten Harun Çetin, bu girişiminde başarılı olamadı. Çetin'in konuştuğu site yöneticileri kendisine yasakta ısrar edince, Harun Çetin, sitenin yönetim kurulu kararını görmek istedi. Site yönetimi tarafından bu isteği de yerine getirilmeyen Harun Çetin, aldığı "Sen kimsin ki? Kat maliki değilsin, benim ortağım değilsin. Karar havuzun kenarındaki tabelada yazıyor" cevabı karşısında şaşkına döndü. Harun Çetin ise kiracı olduklarından site havuzundan diğer kat malikleri gibi yararlanma haklarının olduğunu, inancına uygun kıyafet giyme hürriyetinin olduğunu, ayrımcılık yapılmaması gerektiğini, buna karşı çıkmalarının özgürlüğe ve havuza giren diğer kişilerle olan eşitliğe engel teşkil ettiğini söyledi. Yaşanan olayın ardından sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçen Tuğçe ve eşi Harun Çetin, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak site yönetim kurulu üyeleri hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, 'Site yönetimi tarafından herhangi bir bilimsel ve tıbbi gerçeklik barındırmamasına rağmen, sağlık açısından tehlike oluşturduğu bahanesiyle haşema ile havuza girilmesinin engellendiği ve bu karar dinsel boyutta toplumun bir kesimine karşı ayrımcılık amacı taşıdığının aşikar olduğu' belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli H.G.'nin Doktorlar ve İşadamları sitesinin üyesi olmakla birlikte, dosya dahilinde bulunan video kaydındaki gözlüklü kişi olduğu ve müştekinin haşema ile havuza girmesine doğrudan sözlü müdahale ile engel olduğu, şüpheli M.D.'nin sitenin yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu, bununla birlikte şüpheli İ.Y.'nin ise site yönetim kurulu başkanı olduğu ve müştekinin haşema ile havuz girmesini hem doğrudan sözlü müdahalede bulunarak hem de hukuka aykırı amaç taşımasına rağmen alınan yönetim kurulu kararını uygulamak suretiyle engel oldukları kaydedildi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAKLAR

İddianamenin Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabulünün ardından, olayla ilgili şüpheliler H.G., M.D. ve İ.Y. hakkında, 'Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, engelleme' suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talebi ile hakim karşısına çıkacaklar. Olayla ilgili duruşma ise 8 Kasım 2022 günü gerçekleşecek.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)