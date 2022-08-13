İzmir'de Kocası Tarafından Öldürülen 2 Çocuk Annesi Hanife Çakıcı Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Kocası Tarafından Öldürülen 2 Çocuk Annesi Hanife Çakıcı Toprağa Verildi

13.08.2022 18:15

İzmir’in Dikili ilçesinde kocası tarafından otobüs durağında beklerken öldürülen iki çocuk annesi 33 yaşındaki Hanife Çakıcı son yolculuğuna uğurlandı.

OBEN ULU

İzmir'in Dikili ilçesinde kocası tarafından otobüs durağında beklerken öldürülen iki çocuk annesi 33 yaşındaki Hanife Çakıcı son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 16.30'da Dikili Atatürk Caddesi'nde otobüs durağında beklerken eşi tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hanife Çakıcı, Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dikili Kadın Demokrasi Platformu üyeleri de cenazeye katılırken, "Yastayız, isyandayız" pankartı açıldı. Cenazede fenalık geçiren Hanife Çakıcı'nın annesi Nalan Karabulut ile babacı Mehmet Karabulut'a ambulansta müdahale edildi. Kadınların omuzlarında taşıdığı talihsiz kadın ağıtlarla toprağa verildi.

YORUMLAR
500
İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü İzmir'de otogarda karısını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye gönderildi İzmir'de otogarda karısını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye gönderildi
Kaynak: ANKA

Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kocası Tarafından Öldürülen 2 Çocuk Annesi Hanife Çakıcı Toprağa Verildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
16:27 Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu
16:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 18:15:44. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Kocası Tarafından Öldürülen 2 Çocuk Annesi Hanife Çakıcı Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement