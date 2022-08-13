İzmir'de otogarda karısını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye gönderildi - Son Dakika
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İzmir'de otogarda karısını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye gönderildi

13.08.2022 15:14
İzmir'de otogarda karısını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye gönderildi

İzmir'in Dikili ilçesinde tartıştığı eşini otogarda bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde tartıştığı eşini otogarda bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce kadın sığınma evine yerleştirilen Hanife Çakıcı (33) ile şiddet uyguladığı iddia edilen kocası Haydar Çakıcı (41) dün Dikili Otogarı'nda karşılaştı.

Çift arasında çıkan tartışmada Haydar Çakıcı, karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, şüpheli Haydar Çakıcı ise polis ekiplerinin otogara gelmesiyle yolcu bekleme salonundan çıkarak teslim oldu.

Çakıcı, bugün emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

13 yıldır evli olan Çakıcı çiftinin iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan kızının cenazesini almak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gelen Hanife Çakıcı'nın babası Mehmet Karabulut, kızının eşinden şiddet gördüğünü, boşanmak istediğini ancak şüphelinin bunu kabul etmediğini söyledi.

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Kaynak: AA

Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otogarda karısını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de otogarda karısını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye gönderildi - Son Dakika
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