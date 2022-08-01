Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı Mahallesi Çandarlı Dikili Yolu civarında bulunan ziraat arazisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı öğrenilen yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Çandarlı, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de ziraat arazisinde yangın - Son Dakika

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