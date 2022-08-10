Yunanistan'ın ölüme ittiği 130 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'ın ölüme ittiği 130 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

10.08.2022 07:17
Yunanistan'ın ölüme ittiği 130 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içindeki 130 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içindeki 130 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 8 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün saat 19.30 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve lastik botun su alarak sürüklendiği bilgisi üzerine geçti. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 8 Ağustos günü saat 22.25 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler 9 Ağustos günü saat 01.15 sıralarında yine Karaburun ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 54 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir açıklarında geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı İzmir açıklarında 136 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Karaburun, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'ın ölüme ittiği 130 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 13 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak
00:22 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili 'caiz değil' açıklaması geldi
23:59 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa futbola başladığı kulübe döndü
23:54 Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi
23:02 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 6'lı masadaki ortağı Kılıçdaroğlu hakkında konuştu: Adaylık talebi olmadı
22:39 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak
22:36 Okey oynayan vatandaşlar kurşun yağmuruna tutuldu
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
22:29 AK Partili kadının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na sorduğu soru gergin anlara neden oldu
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 07:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın ölüme ittiği 130 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş