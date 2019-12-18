İzmir'in 'dipsiz göl'ü' iris, eski haline getirilecek-arşiv - Son Dakika

İzmir'in 'Dipsiz Göl'ü' İris, eski haline getirilecek

İZMİR'de Karaburun Yarımadası'nın tek sulak alanı olan ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan, 358 dönümlük alan üzerindeki doğal İris Gölü'nde açılan kanallar çevrecilerin tepkisine neden oldu. Tepkiler üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İris Gölü'nde incelemelerde bulunup rapor hazırladı. İl Müdürü Ömer Albayrak, alanın özel şahsa ait olduğunu, kazıların da 3-4 hafta önce yapıldığını açıkladı. Albayrak, gölün SİT alanı içerisinde bulunduğunu, izinsiz herhangi bir işlem yapılamayacağını belirterek, mülk sahiplerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde işlem başlattıklarını söyledi. Müdürlük, mülk sahiplerinden kanalların kapatılarak gölün eski haline getirilmesini de isteyecek.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun'da, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok kuşun da üreme alanı olan İris Gölü'ne, kepçelerle dev kanallar açıldı. Karaburun Yarımadası'nın tek sulak alanı olan ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan, aynı zamanda önemli bir biyoçeşitliliği de içerisinde barındıran gölün suyunun tahliye edilerek, bölgenin imara açılmaya çalışıldığını ileri süren Karaburun Kent Konseyi, İris'in Dipsiz Göl gibi olmaması için buranın kamulaştırılarak koruma altına alınmasını istedi. Gölde dev kanalların açılmasının tepki çekmesinin ardından, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, bölgede inceleme yapması için ekip görevlendirdi. İris Gölü'nde inceleme yapan ekipler, rapor hazırlayarak İl Müdürlüğü'ne sundu. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, alanın özel şahsa ait olduğunu, kazıların da 3-4 hafta önce yapıldığını açıkladı. Albayrak, "Ama gelen tepkiler üzerine kazılar durmuş. Yer ne kadar özel mülkiyet olsa da, İris Gölü ÖÇKA alanında, SİT alanı. Bu özel mülkiyetin sahipleri hakkında 2866 sayılı kanun çerçevesinde işlem başlattık. Yapılacak ilk komisyon toplantısında gündeme alınacak" dedi.

'KORUNMASI GEREKEN BİR ALAN'

İşlemlerin ardından buranın eski haline getirilmesi için ilgili mülk sahiplerine tebligat göndereceklerini de söyleyen Ömer Albayrak, "Burası SİT alanı, yani aslında koruma altında. Bir şey yapılmaması lazım. Yapılacak bir çalışma için de izin alınması gerekiyor. Müdürlüğümüzden alınan bir izin de söz konusu değil" diye konuştu.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarına (TMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay da İris Gölü'ndeki gelişmelerin takipçisi olduklarını söyledi. Bölgenin doğal SİT alanı olduğunu anımsatan Kınay, "Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ve zaten doğal yapısı, fauna ve flora yapısı ile özel bir alan. Korunması gereken bir alan. Son yıllarda madencilik, enerji faaliyetleri, yapılaşma ile ilgili baskılardan dolayı ciddi bir tehdit altında. O nedenle bu alanın çok özel planlanması ve korunması gerekiyor. Hele ki böyle doğal bir alanda, izinsiz yapılan bu tarz, kontrolsüz ve plansız çalışmaların geri dönülmeyecek sonuçları oluyor. Dipsiz Göl örneğinde olduğu gibi. Zaten doğal SİT alanında böyle bir çalışmanın yapılması mümkün değil. Böyle bire çalışmanın izinli yapılması da mümkün değil. Kurumlar böyle bir çalışmaya normal şartlarda izin vermez" dedi.

Çevreciler, şimdi gölün eski haline getirilmesini bekliyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) -