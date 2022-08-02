İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Kişi Tutuklandı

02.08.2022 11:23
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Kişi Tutuklandı

İzmir'in dokuz ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 55 kilo 812 gram kubar esrar, 22 gram metamfetamin ve 5 bin 505 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan 27 şüpheliden üçü tutuklandı.

İzmir'in dokuz ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 55 kilo 812 gram kubar esrar, 22 gram metamfetamin ve 5 bin 505 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan 27 şüpheliden üçü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilgili ilçe jandarma komutanlıkları tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için 25-31 Temmuz 20222 tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre; Ailağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 55 kilo 812 gram kubar esrar maddesi, 22 gram metamfetamin, 8 adet sentetik hap, 5 bin 505 kök Kenevir bitkisi ve 18 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklandı.

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Kaynak: ANKA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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