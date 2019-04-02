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İzmir'in DSP'li Adayı Karakülçe: 'Millet İttifakı' Oyları Böldü

29 dakika önce

İZMİR'de, 2014'teki seçimde oyları bölmekle suçlanan Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Selçuk Karakülçe, "Daha iyisi olabilirdi;

İzmir'in DSP'li Adayı Karakülçe: 'Millet İttifakı' Oyları Böldü, System.String[]
İZMİR'de, 2014'teki seçimde oyları bölmekle suçlanan Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Selçuk Karakülçe, "Daha iyisi olabilirdi; ama 'millet ittifakı'nın oyları bölmesi sonucu alabileceğimiz birçok noktayı AK Parti'ye kaptırdık" dedi.

DSP, İzmir'de Gaziemir, Bayındır, Bergama, Foça, Menemen, Karabağlar, Beydağ dışındaki tüm ilçelerde ve büyükşehirde belediye başkan adayı çıkardı. En yüksek oyu Kiraz'da alan DSP, belediye başkanlığını kazanamadı; ancak mecliste 6 sandalye sayısına ulaştı. Yöneticilerinin 2014 yerel seçiminde CHP'nin oyları böldüğünü söyleyerek, eleştirdiği DSP'den benzer eleştiri, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra CHP'ye yöneltildi. 

DSP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Selçuk Karakülçe, Kiraz'da, 'millet ittifakı'nın adayı Mehmet Emin Avşar'ın, kendi adaylarının oylarını böldüğünü, bu nedenle ilçeyi AK Parti'ye kaptırdıklarını öne sürdü. 'Millet ittifakı'nın diğer bölgelerde de oyları böldüğünü savunan Karakülçe, "Daha iyisi olabilirdi ama 'millet ittifakı'nın oyları bölmesi sonucu alabileceğimiz birçok noktayı AK Parti'ye kaptırdık" dedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:22 Kaynak: DHA

Selçuk Karakülçe, İzmir, Dsp, Güncel
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