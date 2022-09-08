İzmir'de yarın bazı yollar trafiğe kapanacak - Son Dakika
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İzmir'de yarın bazı yollar trafiğe kapanacak

08.09.2022 16:58
İzmir'de yarın bazı yollar trafiğe kapanacak

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlama programı dolayısıyla kentteki bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlama programı dolayısıyla kentteki bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında saat 00.00 itibarıyla Konak Atatürk Caddesi (1. Kordon) araç trafiğine kapatılacak, park etmeye müsaade edilmeyecek.

Anafartalar Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesinin bir bölümü 08.00-10.00 saatleri arasında kontrollü bir şekilde araç trafiğine kapatılacak.

Konak Cumhuriyet Bulvarı (2. Kordon), Konak Talatpaşa Bulvarı, Konak Plevne Bulvarı, Konak Vasıf Çınar Bulvarı, Konak Şehit Nevres Bulvarı, Konak Gazi Osmanpaşa Bulvarı, Konak Halit Ziya Bulvarı saat 18.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergahlarda da park etmeye müsaade edilmeyecek.

Karşıyaka-Bornova istikametinden Alsancak gar kavşağına inen trafik akışı Şair Eşref Bulvarına yönlendirilecek. Talatpaşa Bulvarı ve 1. Kordon'a trafik akışı verilmeyecek. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Konak Tünellerinden merkeze gelen akımın ise Fevzi Paşa Bulvarına yönlendirilerek Halit Ziya Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı istikametine trafik akışı sağlanmayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de yarın bazı yollar trafiğe kapanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yarın bazı yollar trafiğe kapanacak - Son Dakika
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