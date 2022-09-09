İzmir Airshow Hava Gösterisi (2) - Son Dakika
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İzmir Airshow Hava Gösterisi (2)

09.09.2022 20:11
İzmir Airshow Hava Gösterisi (2)

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK gökyüzünde bir coşkulu bir gösteri yaparken, atak helikopterlerinin yaptığı harmandalı gösterisi büyük alkış aldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK gökyüzünde bir coşkulu bir gösteri yaparken, atak helikopterlerinin yaptığı harmandalı gösterisi büyük alkış aldı.

Kutlamalar kapsamında temsili olarak kentte giriş yapan süvari birlikleri vatandaşların alkışları arasında Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar gösteri yürüyüşü yaptı.

İzmir Valiliği'nin koordinasyonun da Gündoğdu Meydanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Air Show gösterisi kapsamında 18 farklı hava gösteri ekibiyle 100'ün üzerinde hava aracı ve pilot yaptıkları gösterilerle İzmir semalarında nefes kesti.

Hava gösterileri Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterlerin gösterilerini izlemeye gelen vatandaşları havada bir süre asılı kalarak selamlamasıyla başladı.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in üzerinde Ay Yıldız simgesi bulunan kırmızı uçağıyla İzmir Körfezi üzerinde yaptığı akrobasi uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi.

Etkinlik kapsamında Hürkuş, Polis Havacılık Üzüm Salkımı ve Çelik Kanatlar gösterileri de sunuldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu.

İzmir'in kurtuluşunu telsizden kutlayarak hava gösterilerine başlayan SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı daha sonra 30 metre yükseklikten İzmirlileri selamladı.

SOLOTÜRK'ün yaptığı "kobra hareketi" ile iniş takımları açık bir şekilde havada yaptığı gösteri İzmirlilerden büyük alkış aldı.

Program kapsamında F-16, F-4E ve T-38 uçakları da bir gösteri yaptı.

Air Show gösterisinin sonunda ise Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'nın 21 sanatçısının söylediği şarkı ile denizde 2 sahil güvenlik botu, havada ise 2 Sikorsky helikopteri, karada ise folklör ekipleri zeybek gösterisinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisi sırasında vatandaşlar alkışlarıyla destek verirken bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına kaydetti.

Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları ile Kordonboyu'nda toplanan vatandaşlar gösterileri alkışlarla izlerken, balkon, pencere ve çatılarda da kalabalıkların oluştuğu gözlendi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gündoğdu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Airshow Hava Gösterisi (2) - Son Dakika

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