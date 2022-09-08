İzmir'de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı

08.09.2022 00:28
İzmir'de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çerçevesinde sahneye çıkması planlanan Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çerçevesinde sahneye çıkması planlanan Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü.

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için sahne alacak Tarkan konseri öncesi kurulan dev platform büyük bir gürültüyle yıkıldı. 1 kişinin hafif yaralandığı olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, korku dolu anlara şahit olan vatandaş Süleyman Yunus Pirvan, "Platform çökerken buradaydım, diğer sahneyi inceledik sonra buraya doğru geliyorduk yolun ortasında çatının çökmesi ile beraber sahnenin aşağı doğru çöktüğünü gördüm. Çığlık sesi falan da gelmedi duymadım" diye konuştu.

İlk belirlemelere göre yıkılan platformda o an çalışan yaklaşık 40 kişinin olduğu belirtildi.

Öte yandan, yıkılan platformun kaldırılması için bölgeye vinç ekipleri yönlendirildi. - İZMİR

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Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı
Kaynak: İHA

Tarkan, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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