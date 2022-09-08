İzmir'de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı

08.09.2022 08:58
İzmir'de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çerçevesinde sahneye çıkması planlanan Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çerçevesinde sahneye çıkması planlanan Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü.

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için sahne alacak Tarkan konseri öncesi kurulan dev platform büyük bir gürültüyle yıkıldı. 1 kişinin hafif yaralandığı olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, korku dolu anlara şahit olan vatandaş Süleyman Yunus Pirvan, "Platform çökerken buradaydım, diğer sahneyi inceledik sonra buraya doğru geliyorduk yolun ortasında çatının çökmesi ile beraber sahnenin aşağı doğru çöktüğünü gördüm. Çığlık sesi falan da gelmedi duymadım" diye konuştu.

Yıkılan platform hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" açıklamasında bulundu.

İlk belirlemelere göre yıkılan platformda o an çalışan yaklaşık 40 kişinin olduğu belirtildi. Öte yandan, yıkılan platformun kaldırılması için bölgeye vinç ekipleri yönlendirildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)

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Tarkan'ın konseri öncesinde sahnenin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı: Kazanın konser sırasında yaşanmaması ise sevindirdi Tarkan'ın konseri öncesinde sahnenin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı: Kazanın konser sırasında yaşanmaması ise sevindirdi Konser vereceği sahne yıkılan Tarkan'dan ilk açıklama: Elimizden ne gelirse yapacağız Konser vereceği sahne yıkılan Tarkan'dan ilk açıklama: Elimizden ne gelirse yapacağız İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor
Kaynak: İHA

Tarkan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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