Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ , AK Parti, MHP , CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, askeri erkan ve gaziler de katıldı.

Kaynak: AA

AK Parti, Basmane, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

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