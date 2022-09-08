Tarkan'ın konseri öncesinde sahnenin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı: Kazanın konser sırasında yaşanmaması ise sevindirdi - Son Dakika
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Tarkan'ın konseri öncesinde sahnenin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı: Kazanın konser sırasında yaşanmaması ise sevindirdi

08.09.2022 08:25

Şarkıcı Tarkan'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde vereceği konser öncesi hazırlanan dev platform çöktü. Yaşanan kazada 1 işçi yaralanırken platformun konserden önce çökmesi büyük bir faciayı önledi.

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK

Platformu kuran ekip, bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. Gece boyu değerlendirmelerde bulunan ekipler vinçler aracığıyla çöken enkazın sabitlenmesi kararını alırken, platform arkasında bulunan 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı. Sabah saatlerinde bölgeden ayrılan yetkililer, gün içerisinde yapılacak son incelemelerin ardından enkazın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaları başlatacak.

Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı, kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

KAZANIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Yürekleri ağızlara getiren kazanın boyutu ise gün ağarınca daha da net görüldü. Kazanın konser sırasında çökmemesi ise facianın eşiğinden dönüldü olarak yorumlandı.

İzmir gündem haberi: İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken platformda incelemeler gerçekleştirildi
İzmir gündem haberi: İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken platformda incelemeler gerçekleştirildi
İzmir gündem haberi: İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken platformda incelemeler gerçekleştirildi
İzmir gündem haberi: İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken platformda incelemeler gerçekleştirildi
İzmir gündem haberi: İzmir'de Tarkan konseri öncesi çöken platformda incelemeler gerçekleştirildi
Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı, kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı, kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı, kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Konser vereceği sahne yıkılan Tarkan'dan ilk açıklama: Elimizden ne gelirse yapacağız Konser vereceği sahne yıkılan Tarkan'dan ilk açıklama: Elimizden ne gelirse yapacağız İzmir gündem haberleri | İzmir'de çöken sahne havadan görüntülendi İzmir gündem haberleri | İzmir'de çöken sahne havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

Tarkan, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarkan'ın konseri öncesinde sahnenin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı: Kazanın konser sırasında yaşanmaması ise sevindirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarkan'ın konseri öncesinde sahnenin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı: Kazanın konser sırasında yaşanmaması ise sevindirdi - Son Dakika
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