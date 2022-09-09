İzmir'de 350 Metrelik Türk Bayrağı ile '100. Yıl Zafer Yürüyüşü' - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 350 Metrelik Türk Bayrağı ile '100. Yıl Zafer Yürüyüşü'

09.09.2022 11:33

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na, 350 metrelik Türk Bayrağı ile 100. Yıl Zafer Yürüyüşü yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zafer Yolu kafilesinin 400 kilometre uzaklıktaki Afyon Dereçine'den getirdiği Türk Bayrağı'nı teslim alırken on binlerce İzmirli marşlar eşliğinde yürüdü.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na, 350 metrelik Türk Bayrağı ile 100. Yıl Zafer Yürüyüşü yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zafer Yolu kafilesinin 400 kilometre uzaklıktaki Afyon Dereçine'den getirdiği Türk Bayrağı'nı teslim alırken on binlerce İzmirli marşlar eşliğinde yürüdü.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları, bugün yapılan 100. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane Karakolu önünde toplanan on binlerce İzmirli, Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerindeki Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları katıldı.

400 KİLOMETRE UZAKTAN TÜRK BAYRAĞI GETİRDİLER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurtuluş günü kutlamaları kapsamında Afyon'dan İzmir'e düzenlenen Zafer Yolu Yürüyüşü kafilesinin Dereçineli Naice Dede ve Lütfiye Bozkurt'tan alıp 400 kilometre yürüdükten sonra İzmir'e getirdiği Türk Bayrağı'nı Ümit Güner Dedeoğlu ile Beyza Fincan'dan teslim aldı.

On binlerce İzmirlinin yer aldığı kafile, bando eşliğinde marşlarla Cumhuriyet Meydanı'na ulaşırken yürüyüş boyunca açılan 350 metrelik dev Türk bayrağı büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı'nda da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.

YORUMLAR
500
Kızlarını istismar eden eski eşini yaralamıştı, ev hapsiyle tahliye oldu Kızlarını istismar eden eski eşini yaralamıştı, ev hapsiyle tahliye oldu İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor İzmir'de Tarkan Konseri Öncesi Çöken Platform Kaldırılıyor
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Meydanı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 350 Metrelik Türk Bayrağı ile '100. Yıl Zafer Yürüyüşü' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:33 Adana'da korkunç olay! Yeni doğum yapan talihsiz kadın, "Tecavüz sonucu hamile kaldım" dedi
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
10:51 Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:38 Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü
10:36 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor
10:19 Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında "ikametgahını taşıdı" iddiası! İstanbul'dan Bodrum'a aldırmış
10:17 Seçmene reddedemeyeceği bir teklifle geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi 2023 seçimi için stratejisini belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 11:45:49. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 350 Metrelik Türk Bayrağı ile '100. Yıl Zafer Yürüyüşü' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement