İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlendi, atlı süvari birliklerinin kente girişi canlandırıldı.

İzmir Polis Anı Evi önünden Zafer Yürüyüşü ile başlayan kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

350 metrelik Türk bayrağının açıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Kutlama programı kapsamında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer Atatürk anıtına çelenk koydu.

Türk bayrağı göndere çekildi

Daha sonra İzmir Valiliği önündeki törende atlı süvari birliklerinin 9 Eylül'de İzmir'e girişi ve Valilik binasında Türk bayrağını göndere çekişi canlandırıldı. Bu gösteri izleyenlerden alkış aldı.

Afyonkarahisar'dan getirilen Türk bayrağı ve toprak, Vali Ayyıldız'a teslim edildi. Türk bayrağını öperek teslim alan Ayyıldız, "Kutsal vatan toprağı sonsuza dek bizlere emanettir." dedi.

"İzmir, direniş destanımızın simge kenti"

Daha sonra yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 9 Eylül Zaferi'nin Türkiye tarihi için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu zaferin 1923'te Lozan Barış Antlaşması ile sonuçlandığını anlatan Soyer, şunları kaydetti:

"Demokraside, kültürde, sanatta, sporda, siyaset ve ekonomide, yaşamın her alanında hem kökleri sağlam hem yenilikçi eserler oluşturmak için 9 Eylül'ü iyi hatırlamaya çok ihtiyacımız var. Bunu, içinde bulunduğumuz şartlar ne kadar zor olursa olsun başarabilmeliyiz, başaracağız.

Kurtuluştan kuruluşa giden bu tarihi yürüyüşte hiçbirimizin arasında siyasi uçurumlar yoktu, farklılıklarımızı ayrışmanın değil, bütünleşmenin, tek vücut olmanın gücü haline getirdik ve ülkemizi emperyalist devletlerin işgalinden hep birlikte kurtardık. Bugün yine aynı şiarla İzmir'i ve ülkemizi ayrışma ve kutuplaşmalardan arındırarak birlikle, bütünlükle, ortak vicdan ve akılla geleceğe taşımayı hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende halk oyunları gösterisi ile çocuk korosu ve şiir dinletileri sergilendi.

Törenin sonunda Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında Afyonkarahisar'dan gelen bisikletliler, getirdikleri Türk bayrağı ve toprağı Vali Ayyıldız'a verdi. Törene katılan çocuklar protokol üyelerine fidan hediye etti.