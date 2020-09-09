İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları, Zafer Yürüyüşü ile başladı.
Basmane Meydanı'ndan başlayan 98. Yıl Zafer Yürüyüşü'ne katılanlar, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında Lozan Meydanı'na kadar taşıdı.
İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, caddelerdeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.
Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'nin İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Kani Beko, Murat Bakan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 10:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları Zafer Yürüyüşü ile başladı - Son Dakika