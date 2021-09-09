İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar kapsamında 350 metrelik dev Türk bayrağının taşındığı 'Zafer Yürüyüşü' yapıldı.

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kutlamaları, 99'uncu Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte, Basmane Karakolu önünde toplanan binlerce İzmirli, Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kalabalık, yol boyunca 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe katılanlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti. Animatörler de renkli gösterileriyle yürüyüşe katıldı.

Ardından Vali Köşger ve beraberindekiler, Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine geçti. Burada Türk süvarisinin İzmir'e girişi canlandırıldı. Süvari komutanı attan inip, Hükümet Konağı binasına giderek Türk bayrağını burada göndere çekti. Tören, Vali Köşger'in Kuran-ı Kerim ve bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise süvari komutanına plaket vermesiyle son buldu.