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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

09.09.2021 11:58
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı, System.String[]

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı.

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar kapsamında 350 metrelik dev Türk bayrağının taşındığı 'Zafer Yürüyüşü' yapıldı.

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kutlamaları, 99'uncu Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte, Basmane Karakolu önünde toplanan binlerce İzmirli, Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kalabalık, yol boyunca 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe katılanlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti. Animatörler de renkli gösterileriyle yürüyüşe katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir milletvekilleri ve il başkanları da yürüyüşte yer aldı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği yürüyüşü, turistler de ilgiyle izledi.Kutlamalar, yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Ordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, anıta çelenk bıraktı.BAYRAK TÖRENİ YAPILDI

Ardından Vali Köşger ve beraberindekiler, Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine geçti. Burada Türk süvarisinin İzmir'e girişi canlandırıldı. Süvari komutanı attan inip, Hükümet Konağı binasına giderek Türk bayrağını burada göndere çekti. Tören, Vali Köşger'in Kuran-ı Kerim ve bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise süvari komutanına plaket vermesiyle son buldu.


İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Meydanı, Tunç Soyer, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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