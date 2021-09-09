İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı (3) - Son Dakika

ANKARA'DAN YOLA ÇIKAN GÖNÜLLÜ BİSİKLETÇİLER İZMİR'E ULAŞTI

Türkiye'nin dört bir yanından 30 gönüllü bisikletçi Ankara'dan başlattığı bisiklet turunu, bugün İzmir'de tamamladı. Büyük taarruzun gerçekleştiği topraklardan bisikletle geçerek 9 Eylül günü İzmir'e ulaşan ekibin turu toplamda 19 gün sürdü. 1150 kilometrelik yolu bisikletle geçen ekip, Afyonkarahisar Belediyesi'nden teslim aldıkları Türk bayrağını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e verdi. Soyer de Türk bayrağını öperek teslim aldı.