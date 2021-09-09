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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor - Son Dakika

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor

09.09.2021 12:43

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında atlı süvari birliklerinin kente girişi canlandırıldı, halk oyunu ve dans gösterileri sunuldu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında atlı süvari birliklerinin kente girişi canlandırıldı, halk oyunu ve dans gösterileri sunuldu.

Konak Meydanı'ndaki törende kente girişi canlandıran süvari birlikleri İstiklal Marşı eşliğinde İzmir Valiliğine Türk bayrağı çekti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, süvari birlik komutanına Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de plaket verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu programda, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise 99 yıl önce bugün İzmir işgalden kurtulurken ülkede de tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısının aralandığını belirtti.

İzmir'in kurtuluşuyla halk egemenliğine dayanan cumhuriyetin temellerinin atıldığını vurgulayan Soyer, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde emperyalizme karşı vücut bulmuş özgürlük mücadelesi, tüm dünyaya ilham verdi. Tıpkı Atatürk'ün şu sözlerinde ifade ettiği gibi; 'İzmir halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu.'

9 Eylül, sadece bir şehrin esaretten kurtuluşunun değil aynı zamanda bir milletin omuz omuza verdiği mücadelenin, yani umudun tarihi oldu. 9 Eylül ruhu, halk egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya sahnesinde yerini aldığı günü simgeler. Şehrimizin demokrasinin, cumhuriyetimizin ve temsil ettiği tüm değerlerin yılmaz savunucusu olması, işte bu ruh ile ilgilidir."

Etkinlik, zeybek, halk oyunu ve dans gösterileriyle sona erdi.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle ve Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Bedri Serter, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko, Özcan Purçu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor

Konak Meydanı, Türk Bayrağı, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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