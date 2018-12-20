Son Dakika Haberleri: İzmir'in Duvarlarını Renklendirdiler

İzmir'in Duvarlarını Renklendirdiler

2 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı çerçevesinde Alsancak ve Konak'taki 8 duvar, renkli motiflerle boyandı.

İzmir'in Duvarlarını Renklendirdiler, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı çerçevesinde Alsancak ve Konak'taki 8 duvar, renkli motiflerle boyandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurumun 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştay jürisinin 23 ülkeden 92 sanatçı arasından belirlediği 8 sanatçının eserleri, Konak ve Alsancak'taki 8 duvara uygulanıyor.

Duvar boyama sanatını icra eden sanatçılardan 4'ü Türkiye'den diğerleri ise Fransa, Sırbistan, Kolombiya ve Ekvador'dan geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de sanatçılara asistanlık yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:11 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Güncel
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