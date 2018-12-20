İzmir'in Duvarlarını Renklendirdiler
2 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı çerçevesinde Alsancak ve Konak'taki 8 duvar, renkli motiflerle boyandı.
İzmir
Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı çerçevesinde Alsancak ve Konak
'taki 8 duvar, renkli motiflerle boyandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurumun 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı gerçekleştirildi.
Çalıştay jürisinin 23 ülkeden 92 sanatçı arasından belirlediği 8 sanatçının eserleri, Konak ve Alsancak'taki 8 duvara uygulanıyor.
Duvar boyama sanatını icra eden sanatçılardan 4'ü Türkiye
'den diğerleri ise Fransa
, Sırbistan
, Kolombiya
ve Ekvador'dan geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de sanatçılara asistanlık yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:11 Kaynak: AA
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