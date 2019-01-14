İzmir'in Elektrik Fabrikası Yeniden İhaleye Çıkarıldı
1 saat önce
İZMİR'in Konak ilçesinde, alıcısı olmadığı için ihalesi ertelenen tarihi elektrik fabrikası yeniden ihaleye çıktı, geçici teminat bedeli ise 1 milyon TL olarak belirlendi.
İZMİR'in Konak
ilçesinde, alıcısı olmadığı için ihalesi ertelenen tarihi elektrik fabrikası yeniden ihaleye çıktı, geçici teminat bedeli ise 1 milyon TL olarak belirlendi. Ankara
Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (ADÜAŞ) mülkiyetindeki tarihi elektrik fabrikası ve arazisi için Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
, 2018 yılı içerisinde iki kez satış ihalesine çıktı. Ancak ihaleye katılım olmayınca, satış ertelendi. 10 bin 720 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılara ilişkin satış ihalesine vatandaşlar ve meslek odaları da tepki göstermişti. Umurbey
Mahallesi'nde bulunan taşınmaz, bir kez daha ihaleye çıkarıldı. Satış ihalesinin geçici teminat tutarı da daha önce olduğu gibi 1 milyon lira olarak açıklandı. İhale, 16 Nisan saat 14.00'te yapılacak.
- İzmir
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:41 Kaynak: DHA
Yeni Albüm Heyecanı Yaşayan Gülben Ergen, Bir Süre Konuşmama Kararı Aldı
Kimlikte Kızıyla Kardeş Olan Suriyeli Anneden DNA Testi İstendi
Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı
Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı