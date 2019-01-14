Son Dakika Haberleri: İzmir'in Elektrik Fabrikası Yeniden İhaleye Çıkarıldı

İzmir'in Elektrik Fabrikası Yeniden İhaleye Çıkarıldı

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, alıcısı olmadığı için ihalesi ertelenen tarihi elektrik fabrikası yeniden ihaleye çıktı, geçici teminat bedeli ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

İzmir'in Elektrik Fabrikası Yeniden İhaleye Çıkarıldı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, alıcısı olmadığı için ihalesi ertelenen tarihi elektrik fabrikası yeniden ihaleye çıktı, geçici teminat bedeli ise 1 milyon TL olarak belirlendi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (ADÜAŞ) mülkiyetindeki tarihi elektrik fabrikası ve arazisi için Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2018 yılı içerisinde iki kez satış ihalesine çıktı. Ancak ihaleye katılım olmayınca, satış ertelendi. 10 bin 720 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılara ilişkin satış ihalesine vatandaşlar ve meslek odaları da tepki göstermişti. Umurbey Mahallesi'nde bulunan taşınmaz, bir kez daha ihaleye çıkarıldı. Satış ihalesinin geçici teminat tutarı da daha önce olduğu gibi 1 milyon lira olarak açıklandı. İhale, 16 Nisan saat 14.00'te yapılacak.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:41 Kaynak: DHA

İzmir, Ekonomi
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