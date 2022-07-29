İzmir Bornova'da, Kurban Pazarında Biriken Gübre, Çiftçiye Ücretsiz Dağıtıldı

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ABDULLAH ÇELEBİ

İzmir'in en büyük kurban pazarlarından Bornova Işıkkent Kurban Satış Yeri'nde biriken yaklaşık 250 ton gübre, Bornova Belediyesi tarafından ilçeye bağlı 12 köydeki 100'ün üzerindeki üreticiye ücretsiz dağıtıldı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Maliyetler üreticimizin belini büküyor. Çiftçi korunmalı ve kollanmalı. Bu anlayışla harekete geçtik" dedi. Çiftçi de ücretsiz dağıtılan gübreden duydukları memnuniyeti, "Verim artacak. 10 lira kazanacaksak, 20 lira kazanacağız" sözleri ile dile getirdi.

İzmir'de Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 100'ün üzerinde tarımsal üreticiye 250 tonun üzerinde gübre dağıttı. Kurban Bayramı süresince Bornova Işıkkent Kurban Satış Yeri'nde biriken 250 ton gübre önce Karaçam Mahallesi'ndeki Gübrelik'te tekniğine uygun bir şekilde kompost haline getirildi. Traktörü olan üreticiler gübreleri kendi imkanlarıyla ve Bornova Belediyesi'nin kepçe desteğiyle aldı. Gübreler, imkanı olmayanlar için ise belediye kamyonları ile taşındı.

"MALİYETLER ÜRETİCİNİN BELİNİ BÜKÜYOR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ekonomik sıkıntılardan en çok çiftçinin etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Çiftçi mazotsuz tarlasını süremez, gübresiz verim alamaz, sezonluk işçi çalıştırmazsa ürününü toplayamaz. Bunların maliyetleri üreticimizin belini büküyor, tarlasını süremeyecek, bahçesine gübre atamayacak hale getiriyor. Toplumdaki herkesten çok çiftçinin korunması ve kollanması gerekiyor. Biz de bu anlayışla harekete geçtik. Çiftçimizi gübre maliyetinden kurtaran bir adım attık. Kurban Bayramı'nda kurduğumuz Işıkkkent Kurban Satış Yeri'nden toplanan gübreler kompost haline getirildikten sonra, çiftçimizin tarlasında bahçesinde bereketi artırmak için kullanılmaya başlandı."

ÇİFTÇİ UYGULAMADAN MEMNUN

Karaçam Mahallesi Muhtarı Yaşar Göktaş, üreticinin yaşadığı sıkıntıları anlatırken şöyle konuştu:

"Gübre çok pahalı olduğu için köylülerimiz bu sene gübre alamadı. Geçen sene 120 lira olan gübre bu sene 380 lira. Ben de alamadım. Şimdi herkes Bornova Belediyesi'nin bu gübresinden yararlanacak. Başta Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediyemizin bizlere getirdiği gübreyi kullanınca verim aratacak, verim artınca bizim kazancımız artacak. Normalde ithal gübre kullanıyorduk ama bu daha sağlıklı, organik bir gübre. Domates, biber, patlıcan ektiğimiz bahçelerimize de atıyoruz bu gübreyi. Bu sayede 10 lira kazanacaksak, 20 lira kazanıyoruz. Bunlar Bornova Belediye Başkanımız Mustafa İduğ sayesinde oluyor" dedi.

Göktaş, Bornova Belediyesi'nin gübreyi kendi kamyonuyla getirip çiftçiyi nakliye masrafından kurtarmasının da büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

"KULLANILAN GÜBRE MİKTARI ARTTI"

Çiftçi Ramazan Üçgül de verilen destek nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a teşekkür ederek, "Bu hizmet sayesinde hem kurban satış yeri temizlendi hem de çiftçiyi kalkındırma anlamında biz de faydalandık. Önceden de gübre kullanıyorduk ama pahalı olmasından dolayı az alabiliyorduk, bu nedenle de yetersiz geliyordu. Şimdi meyvelerimiz daha güzel olacak" dedi.