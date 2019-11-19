İzmir'in en güzel tepesi için düğmeye basıldı

Kentin en yüksek yerinden İzmir'i kucaklayan Mevlana Tesisi için harekete geçen Buca Belediyesi, kolları sıvayarak adeta 3 müdürlükte seferberlik ilan etti. Ekipler, defalarca onarılmasına karşın zarar verilen tesisi A'dan Z'ye yenileyerek vatandaşların hizmetine açacağı öğrenildi.



Buca Belediyesi, 2003 yılında kentin en yüksek yeri Tıngırtepe'de hayata geçirilen ve zarar verilen Mevlana Tesisi için düğmeye bastı. İlçenin önemli sembollerinden birisi olan Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis için çalışmalara başlayan Buca Belediyesi, geçmiş dönemlerde olduğu gibi tesisi yeniden Bucalıların kullanımına açmak için hazırlıklara başladı. Tesisin yenileme çalışmaları için tesisler müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğü ile adeta seferberlik ilan belediye, kırılan camlar başta olmak üzere tahrip gören tüm alanların temizliğini ve onarımını gerçekleştirdi. Aşağı katta yer alan sosyal tesis alanı ve heykel altında kalan camekan yeri baştan aşağı yenileyen ekipler, alandaki heykellerin bakım ve onarımını da yaptı. Tesisin kullanıma açılmasından bakım sürecine kadar güvenlik görevlilerinin bölgede görevlendirildiği belirtildi.



Onarım çalışmalarının yanı sıra tesisi yeniden işletilerek vatandaşların hizmetine açacak olan belediye, sosyal tesisin olduğu alanı Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü işleterek vatandaşların keyifli zaman geçirmesini sağlayacak. Geçmiş dönemlerde derneklere tahsis edilen Mevlana heykelinin altındaki camekan alan ise semt evi olarak hizmet verecek.



Çalışmaları değerlendiren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Mevlana tesisleri, sadece Bucamızın değil İzmir'in en güzel yerlerinden bir tanesi. Maalesef Buca'nın birçok yerinde maruz kaldığımız vandalizm kurbanı olan kronik yerlerden bir tanesi olmuştu. Çok defa onarmamıza karşın her seferinde zarar görmeye devam etti. Artık bu alanı Vandalizm'e inat yaşatacağız. Tesisimizin onarılmasından ziyade yeniden hemşehrilerimize kazandırmak için güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların ardından tesisimiz sadece Bucalıların çaylarını yudumladığı bir yer değil, sanat üreten bir tesis olacak" diye konuştu. - İZMİR