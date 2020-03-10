İzmir’in EXPO sevdası bitmedi
1 saat önce
İzmir'in Milano'ya karşı EXPO'yu kaybetmesinin kendisini kentin yönetimine talip olmak için harekete geçirdiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem 2026 Botanik EXPO'ya hem de 2030 Büyük EXPO'ya aday olduklarını söyledi.
İzmir'in Milano'ya karşı EXPO'yu kaybetmesinin kendisini kentin yönetimine talip olmak için harekete geçirdiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem 2026 Botanik EXPO'ya hem de 2030 Büyük EXPO'ya aday olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:01
Son Dakika Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı Akkuyu'nun ilk reaktörü 2023'te devreye girecek Trump'tan petrol krizine ilişkin ilk yorum geldi