İzmir’in EXPO sevdası bitmedi - Son Dakika
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İzmir’in EXPO sevdası bitmedi

1 saat önce

İzmir'in Milano'ya karşı EXPO'yu kaybetmesinin kendisini kentin yönetimine talip olmak için harekete geçirdiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem 2026 Botanik EXPO'ya hem de 2030 Büyük EXPO'ya aday olduklarını söyledi.

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İzmir'in Milano'ya karşı EXPO'yu kaybetmesinin kendisini kentin yönetimine talip olmak için harekete geçirdiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem 2026 Botanik EXPO'ya hem de 2030 Büyük EXPO'ya aday olduklarını söyledi.

Tunç Soyer, Milano, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:01 
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