İzmir’in EXPO sevdası bitmedi

İzmir'in Milano'ya karşı EXPO'yu kaybetmesinin kendisini kentin yönetimine talip olmak için harekete geçirdiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem 2026 Botanik EXPO'ya hem de 2030 Büyük EXPO'ya aday olduklarını söyledi.