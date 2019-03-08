Son Dakika Haberleri: İzmir'in Fetih Yıl Dönümü Kutlamaları Çaka Bey Kitap Günleri ile Başlayacak

İzmir'in Fetih Yıl Dönümü Kutlamaları Çaka Bey Kitap Günleri ile Başlayacak

2 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, İzmir'in Çaka Bey tarafından fethinin 938'inci yıl dönümünde 'III. Çaka Bey Kitap Günleri' başta olmak üzere çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

İzmir'in Fetih Yıl Dönümü Kutlamaları Çaka Bey Kitap Günleri ile Başlayacak, System.String[]
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, İzmir'in Çaka Bey tarafından fethinin 938'inci yıl dönümünde 'III. Çaka Bey Kitap Günleri' başta olmak üzere çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

Bu yıl 16-25 Mart tarihleri arasında 3'üncüsü düzenlenecek olan Çaka Bey Kitap Günleri'ne tarihi Alsancak Garı ev sahipliği yapacak. 120 yayınevinin yer alacağı kitap günlerinde 40 söyleşi ve 200 imza günü gerçekleştirilecek. Manga, Moğollar ve İsmail Altunsaray konserlerinin de düzenleneceği kutlama etkinliklerinde, yurt çapında düzenlenen okçuluk yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek.

İzmir'in fetih yıl dönümü kutlamaları, 2017 yılından bu yana Türk Tarih Kurumu öncülüğünde düzenleniyor. Her yıl paneller, kitap günleri, sergiler, çeşitli spor dallarında yarışmalar ve belgesel gösterimi gibi etkinliklerin düzenlendiği kutlamalarla 1081 yılında İzmir'i fetheden ilk Türk denizcisi Çaka Bey anılıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:15 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu, İzmir, Güncel
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