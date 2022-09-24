İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

24.09.2022 14:36
İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Denizde bir grup düzensiz göçmenin balıkçı teknesiyle hareket halinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve İtalya'ya gitmek üzere uluslararası sulara çıkmaya çalışan tekneyi durdurdu. Teknedeki 231 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı karaya çıkarıldı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında balıkçı teknesindeki 231 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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