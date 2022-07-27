Yunanistan'ın geri ittiği 39 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu yönünde ihbar aldı. Bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Lastik botta 39 kaçak göçmenin olduğu belirlendi. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler, bota alınarak Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Göçmenlerin Afganistan, İran, Yemen ve Eritre uyruklu olduğu tespit edildi. Göçmenler, Yunan unsurlarınca yakalandıklarını, üzerlerindeki para ile değerli eşyaların alındığını ve Türk kara sularına itildiklerini söyledi. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.