Son Dakika Haberleri: İzmir'in Foça İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Fatih Gürbüz...

İzmir'in Foça İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Fatih Gürbüz...

3 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde, belediye başkanlığını CHP adayı Fatih Gürbüz kazandı.

İzmir'in Foça İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Fatih Gürbüz..., System.String[]
İzmir'in Foça ilçesinde, belediye başkanlığını CHP adayı Fatih Gürbüz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Gürbüz 10 bin 278, MHP adayı Serdar Mersin 7 bin 759, Saadet Partisi adayı Paşali Feyiz 78 oy aldı.

Gürbüz'ün öz geçmişi

İlköğretimi Foça'da tamamladıktan sonra Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesini bitiren Fatih Gürbüz, Ege Üniversitesi Turizm İşletme Bölümündeki eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Halen Foça'da işletmecilik yapan Gürbüz, CHP Gençlik Kolları, Foça Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcılığı, CHP Foça İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Evli ve 1 çocuk sahibi olan Fatih Gürbüz, İngilizce bilmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA

İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Gürbüz, Foça, Güncel
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