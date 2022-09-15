Foça'da Orman Yangını

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İzmir'in Foça ilçesinde, cezaevi yakınındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Foça'daki yangın, bugün saat 12: 30 sıralarında Foça Cezaevi yakınındaki bir kısmı ağaçlandırma sahası olan bölgede çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeri alevlere havadan-karadan müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.