İzmir'de sahilde 1 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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İzmir'de sahilde 1 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

23.09.2022 18:00
İzmir'de sahilde 1 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

İzmir'in Foça ilçesinde deniz kıyısında Filistin uyruklu düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

İzmir'in Foça ilçesinde deniz kıyısında Filistin uyruklu düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah ilçedeki özel bir plajın sahiline vurmuş erkek cesedine rastlayan vatandaşlar, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, cesedin Filistin uyruklu A.H'ye (19) ait olduğunu belirledi.

Ceset, Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, gece Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, alınan acil yardım çağrısı sonrası cesedin bulunduğu yere yakın konumda bir yelkenli bulduğu da öğrenildi.

İçinde kimse bulunmayan yelkenlinin bir miktar su aldığı kaydedildi.

Cesetle yelkenlinin bağlantısının olup olmadığını araştıran polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve kıyılarda da tarama çalışması yürütüyor.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Filistin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de sahilde 1 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de sahilde 1 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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