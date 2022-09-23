Cesetle yelkenlinin bağlantısının olup olmadığını araştıran polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve kıyılarda da tarama çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Filistin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de sahilde 1 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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