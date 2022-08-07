Durumun fark edilmesi üzerine vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan E.K'ye olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etti.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kalp masajıyla hayata döndürüldü - Son Dakika

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