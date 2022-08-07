Hastanede makasla sağlık çalışanını yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hastanede makasla sağlık çalışanını yaraladı

07.08.2022 16:25
Hastanede makasla sağlık çalışanını yaraladı

İZMİR'in Foça ilçesinde, denize atlayan B.K. polis tarafından çıkarılıp, hastaneye götürüldü.

İZMİR'in Foça ilçesinde, denize atlayan B.K. polis tarafından çıkarılıp, hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu belirtilen B.K., burada eline geçirdiği bir makasla acil tıp teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Ekiplerin yakalayıp gözaltına aldığı B.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sağlık çalışanları olaya tepki gösterdi.

Foça'da B.K. isimli bir kişi saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla  Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı. B.K. polis ekipleri tarafından acil servisten çıkarıldı. Bu sırada elindeki makası almaya çalışan acil tıp teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Olayın duyulmasının ardından Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Sağlıkta şiddet kanunu çıkmasına rağmen, sağlık personeli özveriyle çalışırken şiddete maruz kalıyor. Biz çıkan kanunların esnetilmeden uygulanması, sağlıkta şiddette sıfır toleranslı alan uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Hastane çalışanı arkadaşlarımız tarafından beyaz kod verilmiş olup, kişi gözaltına alındı. Sağlıkta şiddet olaylarında tutuklu yargılanmanın hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz Türk Sağlık-Sen olarak yaralanan arkadaşımıza gerekli tüm hukuki desteği vererek, şahsın en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Sürecin takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddet son bulana kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şen, dünya evine girdi AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şen, dünya evine girdi Kadın kıyafeti giyip hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı Kadın kıyafeti giyip hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
Kaynak: DHA

Hisarcık, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanede makasla sağlık çalışanını yaraladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:45 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan iptal edilen KPSS hakkında ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 16:25:41. #1.11#
SON DAKİKA: Hastanede makasla sağlık çalışanını yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement