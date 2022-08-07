Hastanede makasla sağlık çalışanını yaraladı

İZMİR'in Foça ilçesinde, denize atlayan B.K. polis tarafından çıkarılıp, hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu belirtilen B.K., burada eline geçirdiği bir makasla acil tıp teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Ekiplerin yakalayıp gözaltına aldığı B.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sağlık çalışanları olaya tepki gösterdi.

Foça'da B.K. isimli bir kişi saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı. B.K. polis ekipleri tarafından acil servisten çıkarıldı. Bu sırada elindeki makası almaya çalışan acil tıp teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin gözaltına aldığı B.K., Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.