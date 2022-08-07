Denizde boğulma tehlikesi geçiren Efe'nin duran kalbi, yeniden çalıştırıldı

İZMİR'in Foça ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Efe Koçak (17), vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Koçak'ın duran kalbi, kaldırıldığı hastanede yeniden çalıştırıldı. Koçak'ın yoğum bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenifoça Mahallesi Burunucu mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte günübirlik tatil için ilçeye gelen Efe Koçak, denize girdikten bir süre sonra hareketsiz kaldı. Koçak'ın, çevredekilerin durumu fark etmesiyle sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Koçak'ın kalbinin durduğu belirlendi. Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve doktorların müdahalesi ile kalbi yeniden çalıştırılan Efe Koçak, buradan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Koçak'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.