İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika
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İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

11.09.2022 13:22
İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

İzmir'in Foça ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

İzmir'in Foça ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

İzmir yönüne ilerleyen Şenol Sarı (55) idaresindeki 35 ZA 0609 plakalı otomobil, Hacıveli Mahallesi'nde karşı istikametten gelen Y.G. yönetimindeki 35 MPY 50 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Sarı'nın kullandığı otomobil, yol kenarındaki kanala savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Sarı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Y.G. ise Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika
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