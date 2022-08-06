İzmir'de takla atan araçtaki 4 genç ölümden döndü - Son Dakika
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İzmir'de takla atan araçtaki 4 genç ölümden döndü

06.08.2022 18:08
İzmir'de takla atan araçtaki 4 genç ölümden döndü

İzmir'in Foça ilçesinde, takla atan otomobil 20 metre sürüklendi, 4 genç ölümden döndü.

İzmir'in Foça ilçesinde, takla atan otomobil 20 metre sürüklendi, 4 genç ölümden döndü.

Kaza, Foça ilçesi Yeni Foça yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, yoldan çıkarak ters devrildi.

Yaralanan 4 genç ölümden döndü

Kazada sürücü A.D. ile yolculardan; H.A., B.Ö. ve S.Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aliağa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de takla atan araçtaki 4 genç ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de takla atan araçtaki 4 genç ölümden döndü - Son Dakika
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