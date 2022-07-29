Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 26-27 Temmuz tarihlerinde farklı saatlerde Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplamda 132 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı tarihlerinde Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02.10'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen özel tekne içerisindeki 57 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile Dikili ilçesi açıklarında saat 14.25'te lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir açıklarında 132 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89 göçmen yakalandı - Son Dakika

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