İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.08.2022 21:44
İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme'de 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme'de 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişiyi karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen ise ekipler tarafından yakalandı.

Bu arada ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında tur teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
İzmir açıklarında geri itilen 128 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında geri itilen 128 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Seferihisar, Yunanistan, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 21:44:26. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement