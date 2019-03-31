Son Dakika Haberleri: İzmir'in Gaziemir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Halil...

İzmir'in Gaziemir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Halil...

1 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Halil Arda kazandı.

İzmir'in Gaziemir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Halil..., System.String[]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Halil Arda kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Arda 42 bin 252, AK Parti adayı Nazmi Yılmaz 30 bin 109 oy aldı.

-Arda'nın öz geçmişi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 1961'de doğan Halil Arda, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Arda'nın gençlik kollarında başlayan aktif siyasi hayatı, başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere parti içinde farklı görevlerle devam etmiştir.

Evli olan Arda, 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Halil Arda, Gaziemir, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Güncel
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