Aramalarda, araca zulalanmış Arkaik, Helenistik , Roma , İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası ve 26 obje ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziemir, Bursa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışan 8 bin 194 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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