İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöp toplama şirketi iş bıraktı - Son Dakika

İzmir'de Gaziemir Belediyesi'nin çöp toplama ihalesini kazanan firma, belediyenin 9 aydan bu yana ödemelerini aksattığı iddiasıyla çöp toplamama kararı aldı.

Firma Yetkilisi Abdurrahman Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce belediyenin yaptığı çöp toplama ihalesini kazandıklarını, yerel seçimlerin ardından göreve gelen yeni belediye yönetiminin 9 aydan bu yana kendilerine ödeme yapmakta sıkıntı çektiğini ileri sürdü.

Belediyeye sözlü ve yazılı başvuruda bulunmalarına rağmen yanıt alamadıklarını savunan Dal, "Muhatap kabul etmiyorlar, 'Ödeyeceğiz' diye sallıyorlar. Yaptıkları ödemeler sadece çöp kamyonlarımızın yakıt giderlerini karşılıyor. Onun dışında ödemeye yapmıyorlar." dedi.

Dal, en son geçen cuma günü belediyeye yazılı olarak başvurduğunu, yetkililerden bir yanıt alamamasının ardından bu sabah çöp kamyonlarını işe çıkartmadıklarını ifade etti.

Belediyenin firmalarına ödeme yapıncaya kadar çöp kamyonlarını çalıştırmama kararı aldıklarını dile getiren Dal, şunları kaydetti:

"Gaziemir halkından özür dileyerek bu kararı aldık. Ticari olarak firmamız sıkıntı yaşamaya başladı. Firmamızın belediyeden 2 milyon liranın üzerinde alacağı var. Belediye başkanıyla görüşmek çok zor, randevu istiyoruz verilmiyor. CHP Genel Merkeziyle bugün iletişime geçeceğiz durumumuzu ve derdimizi onlara da anlatacağız. Yardımlarını bekliyoruz. Biz sadaka istemiyoruz, lütuf beklemiyoruz. Hak ettiğimiz paramızı istiyoruz. Eğer çözüm bulunmazsa avukatımızla resmi süreci başlatıp yasal haklarımızı mahkemede arayacağız."

Dal, belediyenin çöp toplama işine kendi envanterindeki iki çöp kamyonuyla devam ettiğini, çevre ilçe belediyelerinden de ödünç çöp kamyonu istediğini duyduğunu aktardı.

"Asıl neden piknik alanındaki tahsis"

Konuya ilişkin belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çöp toplama masraflarını azaltmak için Devlet Malzeme Ofisinden makine ve araç parkı satın alındığı, 6 milyon 500 bin liralık bu yatırımla her ay taşerona ödenen 500 bin liradan tasarruf edileceği açıklandı.

Taşeron şirketin iş bırakma kararının arkasında bu şirketin başka bir ihale sonrası taahhüdünü yerine getirmemesinin yattığının öne sürüldüğü açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyenin temizlik ihalesini alan ve 91 bin metrekarelik Sarnıç Piknik Alanı'nın da tahsis edildiği bu firma, yapmayı taahhüt ettiği macera parkı ve paintball tesisiyle ilgili tek bir çivi bile çakmamıştır. Verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirmeyen firmaya alanın kullanımıyla ilgili süre uzatımı verilmemiştir. Belirtilen arazinin, tekrar halka açık piknik alanı olarak kullanılacağı firmaya iletilerek alanı tahliye etmesi istenmiştir. Firma, belediyemizin verdiği kararı değiştirmesi için çöp toplamayarak belediyeyi tehdit etmekte, halkımıza karşı suç işlemektedir. Bu yapılanlarla ilgili gerekli hukuki işlemler ivedilikle başlatılacak Gaziemir halkının mağdur olmasına izin verilmeyecektir."