İzmir'de iki akrabasını öldüren zanlı ile oğlu tutuklandı

Menderes Mahallesi'nde Remzi Vatansever'in bıçakla yaralanması, eşi Fikriye ile oğlu Şaban Vatansever'in pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili yakalanan S.A.G. (69) ile olaya karıştığı öne sürülen oğlu B.G'nin (40) emniyetteki sorgulaması tamamlandı.

İzmir 'in Gaziemir ilçesinde iki akrabasını pompalı tüfekle öldüren, bir akrabasını da bıçaklayan zanlı ile oğlu tutuklandı.

Kaynak: AA

Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

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