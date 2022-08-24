Olay bugün sabah saatlerinde Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Gaziemir-Buca seferini gerçekleştiren 35 M 8964 plakalı şehir içi yolcu minibüsünün ön tarafından dumanların gelmesi üzerine araç sürücüsü durumu fark edip aracı sağa çekti. Sürücü ve yolcular minibüsten inerken, alevler büyüyerek aracı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de alev alan yolcu minibüsü cayır cayır yandı - Son Dakika

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