İzmir'in gençleri gözde - Son Dakika

İzmir'in gençleri gözde

Fenerbahçe geçtiğimiz aylarda Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na antrenörlük için talip olurkan İzmir'de son dönemde yetişen genç futbolcular da yeni sezon öncesi transferin gözdesi haline geldi.

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Fenerbahçe geçtiğimiz aylarda Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na antrenörlük için talip olurkan İzmir'de son dönemde yetişen genç futbolcular da yeni sezon öncesi transferin gözdesi haline geldi. Türkiye'de eşi olmayan altyapı tesisleri ve kulüpte yetiştikten sonra Avrupa'da görev yapan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer gibi futbolcularla sükse yapan Altınordu'da bu sezon şans bulmaya başlayan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir ile kulüpte ikinci sezonunu geçiren 21 yaşındaki sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, Süper Lig ile Avrupa kulüplerini şimdiden peşlerine taktı. Kırmızı-lacivertliler, geleceğin yıldızı olarak görülen Ravil'i 3 milyon Euro'dan aşağı bonservisle satmamayı planlıyor.

Yıllarca İzmir'in yetiştirici kulübü olan Altay'da henüz bu sezon vitrine çıkıp 9 maçta oynayan 20 yaşındaki stoper Cenk Özkacar için Süper Lig'in devleri teklif yaptı. Öte yandan Cenk'i Avrupa'dan kulüplerin de izlediği iddia edildi. TFF 3'üncü Lig temsilcisi 1928 Bucaspor'da kariyerinde yalnız bu sezon 2 profesyonel maça çıkan 18 yaşındaki gurbetçi forvet Barış Sungur için Fenerbahçe, Ankaragücü ve Başakşehir resmen devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin 500 bin Euro bonservis bedeli belirlediği futbolcu için Fenerbahçe 1 milyon TL, Ankaragücü 1.3, Başakşehir 2 milyon TL teklif etti. Yine 3'üncü Lig'de Karşıyaka'da bu sezon 12 gol atan 21 yaşındaki forvet Doğukan İnci'ye Beşiktaş, menajeri aracılığıyla teklif yaptı. Karşıyaka'nın 600 bin Euro istediği Doğukan için Kartal 1 milyon TL bonservis öneriyor.


Fenerbahçe, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 11:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'in gençleri gözde - Son Dakika Spor
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