İzmir'in göbeğinde belgesellik görüntüler - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddelerin hayvanlara kaldığı İzmir'in Konak ilçesinde, bir martının ölü güvercini yemesi ve diğer hayvanların mücadelesi belgesellik görüntüler oluşturdu.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde meydanlar, caddeler ve sokaklar yine hayvanlara kaldı. Konak ilçesinde bulunan Gaziler Caddesi'nde ise belgesellere konu olacak bir olay yaşandı. Kuşlarıyla ünlü Basmane Tren Garı'nın yanında bulunan Gaziler Caddesi'nde bir martı, ölü bir güvercin buldu. Caddenin üzerinde pek fazla trafik olmaması sebebiyle martı, güvercini gaga darbeleriyle yedi. Bu sırada geçen bazı araçlardan korkan martı, araç geçişlerinden sonra tekrar güvercinin başına geldi. Gagasını kullanarak ölü güvercini kaldırıma doğru getiren martı, bir süre sonra leşin başından ayrıldı.

Karga ve kedi yaklaşmaya çalıştı, martı izin vermedi

Martının leşin başından ayrılmasından sonra Basmane Tren Garı'nın duvarında bulunan ve olayı izleyen karga durumu fırsat bilerek güvercinin başına gitti. Ölü güvercine karganın yaklaştığını gören martı, tekrar gelerek kargayı kovaladı. Caddenin karşı kaldırımın bulunan bir kedi ise ölü güvercine yaklaşmaya çalışsa da martıdan korkarak geri döndü. Karnını doyuran martı daha sonra kanat çırparak uzaklaştı.

Tüm bu görüntüler, yasağın son gününde aç kalan hayvanların birbiriyle mücadelesini gözler önüne serdi, belgesellik görüntüler oluşturdu. - İZMİR