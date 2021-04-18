İzmir'in gururları madalya peşinde

ARTİSTİK cimnastikte son yıllarda kazandıkları başarılarla hem İzmir'in hem Türkiye'nin gururu olup, ülkemizin adından bu branşta ilk kez uluslararası alanda söz ettiren İzmirli sporcular, 2021 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yine madalya arayacak.

İsviçre'nin Basel kentinde 21-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada ülkemizi temsil edecek 10 sporcudan 6'sı İzmirli jimnastikçi olacak. Erkeklerde cimnastikte ülkemize tarihi ilkleri getiren İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan'ın yanı sıra yine İzmirli sporcu Adem Asil, ay-yıldızlı kafilede madalya arayacak. Kadınlarda yine ilkleri başaran Göksu Üçtaş Şanlı ile Nazlı Savranbaşı madalya için sahne alacak. Organizasyon, Tokyo Olimpiyatları öncesi de millilerimize en ciddi sınav olacak.