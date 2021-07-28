İzmir'in gururu gençlere Başkan Soyer'den tam destek

Ege Bölgesi'nin ilk robotik yarışma takımı olarak kurulan, Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası ödülleri bulunan "4th Dimension" takımı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. İstanbul'da yapılan "First Robotics Competition" (FRC) etkinliğinin İzmir'e getirilmesi önerisinde bulunan ekibe Başkan Soyer'den tam destek geldi.

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü'ndeki Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından beş yıl önce Ege Bölgesi'nin ilk robotik yarışma (First Robotics Competition) takımı olarak kurulan "4th Dimension", İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Başkan Soyer, Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası ödülleri bulunan "4th Dimension" takımının üyelerini tek tek tebrik ederek her biriyle gurur duyduğunu belirtti. Takımın mentoru Zeki Devrim Sırdaş İstanbul'da iki yılda bir yapılan uluslararası liseler arası robotik yarışması etkinliğinin İzmir'e getirilmesi konusunda Başkan Soyer'den destek istedi. Soyer, bunun için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını belirtti.

Uluslararası beş ödül

FRC 2021 Infinite Recharge sezonuna inşa ettikleri 6429 numaralı endüstriyel robotlarıyla katılan "4th Dimension" üyesi öğrenciler, büyük bir başarı göstererek şampiyonluk ödülü olan "Chairman's Award", uluslararası takımların mücadele ettiği "Home" kategorisi "Gallium Grubunda Industrial Design Award", "Skills Challenge" kategorisinde "Finalist Award", "Game Design Challenge" kategorisi "Hydrogen" Grubunda "Engineering Design Award" ödüllerini kazandı.