Son Dakika Haberleri: İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Özdem...

İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Özdem...

1 saat önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Özdem Mustafa İnce kazandı.

İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Özdem..., System.String[]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Özdem Mustafa İnce kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Özdem Mustafa İnce 10 bin 796, AK Parti adayı Burcu Dereci 3 bin 482, DSP adayı Kemal Cem Pülten 474 oy aldı.

İnce'nin öz geçmişi-

İlk ve orta öğrenimimi Güzelbahçe'de, lise öğrenimimi Karataş Lisesi'nde tamamlayan Özdem Mustafa İnce, ?1987'de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun oldu. Siyasi hayatına 1992'de CHP'de başlayan İnce, 2009 ve 2014'te Güzelbahçe Belediye Başkanı seçildi. İngilizce bilen İnce, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Güzelbahçe, Özdem Mustafa İnce, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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